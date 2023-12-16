أخنوش: حكومتنا أكبر حكومة في تاريخ المغرب من حيث الانجازات الاجتماعية

هبة بريس - و م ع

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ‏عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، ‏إن ‏الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية ‏السامية، نجحت في ظرف وجيز في تنزيل ‏مجموعة ‏من الأوراش الاجتماعية ‏الكبرى، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية، والدعم ‏‏الاجتماعي ‏المباشر، ودعم السكن.

وأكد أخنوش، خلال كلمة ضمن فعاليات الجولة التاسعة من المنتديات ‏‏الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي احتضنتها جهة مراكش-‏‏أسفي ، بأنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، تقوم الحكومة بتنزيل برنامج ‏الدعم ‏الاجتماعي المباشر متم سنة 2023، بحيث سيتم صرف أولى الدفعات خلال ‏شهر دجنبر الجاري ، بعدما نجحت في تعميم ورش التغطية الصحية، مع نهاية سنة 2022.‏

وأضاف، خلال هذا المنتدى الذي حضره حوالي ألف مشارك من منتخبي ‏حزب التجمع الوطني للأحرار وقيادييه ومناضليه بجهة مراكش-آسفي، أن الحكومة الحالية و بقيادة صاحب الجلالة تعد “أكبر ‏حكومة في تاريخ المغرب من حيث الإنجازات الاجتماعية”.

و في معرض حديثه عن الجهود المبذولة لمواجهة آثار زلزال الحوز ، شدد أخنوش على أن هذه الجهود لا تقتصر على إعادة بناء المنازل المتضررة فقط، بل ‏تمتد إلى ‏مشاريع تنموية مهمة في المناطق المتضررة..‎

‎ ‎وأكد في هذا السياق أن الحكومة ،تنفيذا للتوجيهات ‏الملكية السامية،تسهر بكل جدية وسرعة على التنزيل ‏الأمثل لبرنامج ‏إعادة ‏البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز،مشيرا إلى أن تدبير المملكة لكارثة زلزال الحوز، أصبح يضرب به المثل ‏بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك .‏

‏ وأضاف أخنوش أن الحكومة تواصل الاشتغال على إعادة تأهيل البنيات التحية بما فيها الطرق ، ‏‏و ساعدت الساكنة المتضررة في الاستفادة من منح استعجالية، مبرزا أنه فيما يخص إعادة ‏بناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا، فقد تم صرف الدفعة ‏الأولى‎ ‎من الدعم للمستحقين.‏

وشدد على أن الحكومة مستمرة في ديناميتها الإيجابية، بحيث يتم السهر على إعادة ‏‏تهيئة وبناء وتأهيل 600 مدرسة في المناطق المتضررة حتى تكون ‏‏جاهزة مع الموسم الدراسي المقبل، كما وزعت الحكومة 500 ألف قنطار من ‏‏الأعلاف على الساكنة المتضررة من الزلزال تبعا للتعليمات الملكية، وكذا ‏‏توزيع 70 ألفا من رؤوس الاغنام ، علاوة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك ‏‏والطرق القروية. ‏

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