انتخاب عبد الكبير اخشيشن رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

هبة بريس - الرباط

انتخب مساء اليوم الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلفا لعبد الله البقالي .

وجاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن بالاجماع خلال المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد ايام 15-16-,17 دجنبر الجاري ببوزنيقة .

وانتخب المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة محمد الطالبي نائبا للرئيس مكلفا بالعلاقات مع القطاعات، فيما انتخبت حنان رحاب في صفة نائبة الرئيس مكلفة بالحريات بينما عاد منصب رئيس المجلس الوطني الى عثمان النجاري، كما انتخبت منيا عرشي كنائبة للرئيس مكلفة بالدراسات

وينعقد المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تحت شعار” تحصين المهنة و حماية المهنيين” وذلك في إطار تعزيز دور الصحافة وتقوية العلاقات بين الصحفيات و الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وإيمانا كذلك بالعمل النقابي المنظم.

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