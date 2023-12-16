الملك يهنئ أمير الكويت الجديد على تولي مقاليد الحكم

2023-12-16 / 20:50
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هبة بريس - و م ع

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، صاحب السمـو الشيـخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تقلده سدة الحكم في دولة الكويت الشقيقة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني بمناسبة تقلدكم سدة الحكم في دولة الكويت الشقيقة، أن أتقدم إلى سموكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، مقرونة بدعواتي لله عز وجل بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للشعب الكويتي الشقيق نحو تحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرقي والازدهار”.

وقال جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا وشعبينا من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بلدينا من روابط التضامن الفاعل والتعاون البناء، مؤكدا لكم عزمي القوي على العمل سويا مع سموكم من أجل المضي قدما في ترسيخ علاقتنا الثنائية العريقة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.

وأضاف صاحب الجلالة “وإذ أجدد لسموكم صادق عبارات تهانئي ومتمنياتي لكم بكامل التوفيق والسداد في خدمة شعبكم الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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