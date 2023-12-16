بلاغ جماعة طنجة : شركة صباغة تسببت في تلوث مياه شاطئ مرقالة

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت جماعة طنجة إنه على إثر ملاحظة تسرب مادة حمراء الى مياه شاطئ مرقالة، اليوم السبت 16 دجنبر 2023، خرجت لجنة مختلطة مكونة من السلطة الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والفرقة البيئية للدرك الملكي ومصلحة المداومة لمراقبة التدبير المفوض التابعة لجماعة طنجة، وحلت بعين المكان حيث عاينت وجود مادة حمراء اللون امتزجت بمياه شاطئ مرقالة.

وأضافت جماعة طنجة في بلاغ توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ، إنه

تنويرا للرأي العام، فإن جماعة طنجة، وبعد تأكيدها على أن الأمر أصبح متحكما فيه وأن التسرب المتسبب في الواقعة توقف في تمام الساعة 15:20، تود أن تخبر الرأي العام المحلي أن فرقة من الدرك الملكي إلى جانب ممثلي المصلحة المختصة بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل،قامت بأخذ عينات من هذه المياه قصد تحليلها والوصول إلى طبيعتها.

وعلى إثر تحرياتها وتتبعها للمصدر المحتمل للتسرب، انتقلت اللجنة أيضا إلى المنطقة الصناعية “المجد” حيث لاحظت آثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاء اللجنة إلى مقر الشركة، حيث سجلوا نفس الملاحظة.

وبناء على ذلك، تم فتح مسطرة ترتيب المسؤوليات على الشركة المعنية بعد التحقق من تورطها في الحادث، حيث فرضت عليها اللجنة، كخطوة عاجلة، القيام فورا بوقف التسريب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه، وفي انتظار إتمام المساطر القانونية، أُمهلت الشركة 48 ساعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp