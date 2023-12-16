ماهو العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية أمام نقابة FNE ؟

2023-12-16 / 19:41
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE ستعقد بعد قليل من مساء اليوم السبت، مجلسها الوطني مع مناضليها عن بعد لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية.

مصادرنا، أكدت على أن هناك سرية تامة حول ماهية هذا العرض ومضامينه، بحيث إن جميع منتسبي النقابة المذكورة لا علم لهم بفحواه، حتى انعقاد المجلس الوطني اليوم على الساعة الثامنة ليلا بتقنية التواصل عن بعد، لمناقشته والبت فيه بهدف الخروج بقرار موحد من شأنه أن يفضي إلى وقف موجة الاحتجاجات لانقاذ الموسم الدراسي.

وقالت مصادرنا، أن اجتماع اليوم الذي حضره ممثلون عن النقابة المذكورة بمعية عضوين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم والذي عرف نقاش كبيرا مستفيضا استغرق حوالي خمس ساعات، قدمت من خلاله اللجنة الوزارية عرضا جديدا، مما جعل طرفي الحوار يلتمسون مهلة لبسط هذا المستجد أمام انظار منتسبيهم للخروج برؤية موحدة.

هذا ومن المنتظر أن يتم الافراج عن مخرجات هذا اللقاء خلال هذه الليلة، للرد على عرض اللجنة الوزارية، إما بتعليق الصيغ النضالية أو الاستمرار فيها..

هذا وكُثر الحديث بين متتبعي الشأن التعليمي عن طبيعة هذا العرض الجديد، وإلى أي حد يمكن لهذا الأخير أن يلبي مطالب الشغيلة ويكون نقطة تحول في مسار هذه الموجة الاحتجاجية التي عرقلت السير العادي بالمؤسسات التعليمية.

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‫7 تعليقات

  6. نتمنى صادقين أن تنتهي هذه الأزمة غير المألوفة في هذا القطاع الحيوي وفي بلدنا العزيز

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