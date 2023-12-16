انسحاب كبار المتبرعين من الحزب الليبرالي الكندي بسبب الموقف من الحرب على غزة

2023-12-16 / 19:39
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هبة بريس - وكالات

قالت شبكة “سي بي سي نيوز” في تقرير خاص لها أن شبكة تمثل كبار المتبرعين المسلمين الكنديين المؤثرين في الحزب الليبرالي الكندي قد انسحبت من صفوف كبار المتبرعين للحزب، مشيرة إلى إحجام رئيس الوزراء جاستن ترودو عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وفي رسالة رسمية مرسلة إلى رئيس الحزب ساتشيت ميهرا في 27 نوفمبر، قالت المجموعة – التي تطلق على نفسها اسم شبكة المئة او Network 100 في تورنتو ولندن وأوتاوا ومونتريال و لديها 400 عضو – إنها دعت ترودو مرارًا وتكرارًا لطلب وقف إطلاق النار.

وكتبت المجموعة: “لا يبدو أن زعيم الحزب مهتم بالاستماع الجدي، ولا مهتم بإعطاء قيمة حقيقية للقانون الدولي، ولا يهتم حقًا بأطفال غزة” واضاف “بقلوب مكسورة، يجب علينا مغادرة “نادي لورييه” “.

“إن فكرة أن هذا الوضع سوف يُنسى خلال عامين هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية وغير حكيمة بالنسبة للحزب. إن حجم الخسارة الإنسانية ببساطة لم يسبق له مثيل.”

وتتكون مجموعة المتبرعين في معظمها من المهنيين المسلمين الكنديين، مثل المحامين والأطباء. تأسست المجموعة في ديسمبر – كانون الثاني من العام 2014، وساعدت جاستن ترودو في تحقيق أول فوز له في الانتخابات عام 2015.

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