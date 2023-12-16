انتخاب أنور بلوقي نقيبا لهيئة المحامين بطنجة

هبة بريس - طنجة

أنتخب أنور بلوقي، أمس الجمعة نقيبا جديدا لهيئة المحامين بمدينة طنجة، للولاية الإنتدابية 2024 | 2026، خلفا للنقيب السابق هشام الوهابي.

وجرى انتخاب أنور بلوقي خلال الانتخابات التي احتضنتها محكمة الاستئناف بطنجة، بعد منافسة محتدمة مع المحامية نعيمة بروحو حيث تم المرور الى الدور الثاني .

وحصل بلوقي على 605 صوتا من أصوات المحامين، وهو ما مكنه من احتلال المركز الأول، فيما حلت نعيمة بروحو في المركز الثاني ب278 صوتا.

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