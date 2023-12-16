كريستال بالاس يفرض التعادل على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس يفرض التعادل على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

2023-12-16 / 18:28
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فرض كريستال بالاس تعادلا ثمينا مع مضيفه مانشستر سيتي 2 /2، اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي، الذي خاض مباراته الأخيرة بالدوري قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للاندية، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جاك جريليش في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 76 سجل جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس، فيما سجل مايكل أوليزي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / صفر.

وتقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 54، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل على ضيفه فولهام 3 /صفر.

وأكمل فولهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد طرد لاعبه راؤول خيمنيز، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 57 سجل لويس مايلي الهدف الأول لنيوكاسل، قبل أن يضيف ميجيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 82 سجل دان بورن الهدف الثالث لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

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