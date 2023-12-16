العرائش ..توقيف شخصين على خلفية جريمة قــ..ـتل

2023-12-16 / 18:15
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هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة العرائش شخصين على خلفية جريمة قتل وقعت صبيحة الخميس الماضي راح ضحيتها شاب .

وقالت مصادر محلية أنه من بين الموقوفين مشتبه في طعنه الضحية ، فيما المشتبه فيه الآخر لمشاركته في الجريمة التي اهتزت على وقعها مدينة العرائش .

وذكرت مصادر محلية، أن الضحية تفاجأ بإقدام شخص على طعنه على مستوى القلب ثم فر إلى وجهة مجهولة، فسقط الضحية على الأرض متضرجا في دمائه.

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