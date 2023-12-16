مخاوف من كارثة بيئية..مياه بلون أحمر تتسرب إلى شاطئ مرقالة بطنجة

2023-12-16 / 18:01
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هبة بريس – مكتب طنجة

غمرت مياه بلون أحمر ، شاطئ مرقالة بمدينة طنجة ، اليوم السبت، الأمر الذي أثار مخاوف زوار الكورنيش وفعاليات بيئية .

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد أظهرت تسرب مادة ذات لون أحمر الى مياه شاطئ منطقة “مرقالة” بالقرب من ميناء المدينة، وسط مخاوف من أن يؤدي الأمر إلى كارثة بيئية بالشاطئ المذكور .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية التي سارعت إلى معاينة الأمر في انتظار الكشف عن مصدر هذه “المادة”.

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