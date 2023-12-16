المان يونايتد يريد التعاقد مع لوبتيجي والأخير يشترط اصطحاب يوسف النصيري

أكدت مصادر اعلامية أن إدارة مانشستر يونايتد ربطت إتصالها مع وكيل مدرب إشبيلية السابق جولين لوبيتيغي من أجل التعاقد معه ليكون بديل للهولندي إريك تين هاغ الذي لم يحقق نتائج جيدة حتى الآن مع “الشياطين الحمر”.

وحسب نفس المصدر فإن لوبيتيغي طالب بعدة تعزيزات لتقوية صفوف الفريق ويريد المهاجم المغربي يوسف النصيري. وتضيف الصحيفة أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم 25 مليون أورو من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق الأندلسي، وأن هذه الخطوة تعتمد على وصول المدرب لوبيتيغي.

ويعاني مانشستر يونايتد بالفعل من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه خرج من مسابقة عصبة الأبطال دون أن يضمن لنفسه المشاركة على الأقل في “أوروبا ليغ”، وهو ما جعل الكثيرين يطالبون بإقالة المدرب تين هاغ في أقرب وقت.

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