أبو عبيدة: “الجيش الإسرائيلي يقامر بحياة جنوده الأسرى”

2023-12-16 / 17:28
7
هبة بريس - وكالات

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” يوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي لازال يقامر بحياة جنوده الأسرى غير آبه بمشاعر عائلاتهم وقد تعمد إعدام 3 منهم وآثر قتلهم على تحريرهم.

وأضاف أبو عبيدة: “وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيدا”.

واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب “خطأ فادح” مؤكدا “مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية”.

وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع “مأساوي نتحمل مسؤوليته”، ووقع الحادث عندما “حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of انسحاب كبار المتبرعين من الحزب الليبرالي الكندي بسبب الموقف من الحرب على غزة

انسحاب كبار المتبرعين من الحزب الليبرالي الكندي بسبب الموقف…

2023-12-16 / 19:39
Photo of تعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

تعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

2023-12-16 / 18:36
Photo of إسبانيا تسجل دخول 50 ألف مهاجر غير شرعي خلال 2023

إسبانيا تسجل دخول 50 ألف مهاجر غير شرعي خلال…

2023-12-16 / 16:22
Photo of فرنسا.. النيابة العامة تطالب بسجن مدرب سان جيرمان السابق لعام واحد

فرنسا.. النيابة العامة تطالب بسجن مدرب سان جيرمان السابق…

2023-12-16 / 15:40
Photo of مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما

مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما

2023-12-16 / 15:00
Photo of وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

2023-12-16 / 11:38
Photo of “الرهائن مقابل السنوار”.. إسرائيل تدرس مقترح صفقة مع حماس

“الرهائن مقابل السنوار”.. إسرائيل تدرس مقترح صفقة مع حماس

2023-12-16 / 10:12
Photo of بتهمة دعم “دا.عش”.. شركة “لافارج” أمام القضاء مجددا

بتهمة دعم “دا.عش”.. شركة “لافارج” أمام القضاء مجددا

2023-12-16 / 09:44
Photo of إسبانيا.. اعتقال عمال في مطار بعد اختفاء أمتعة ثمينة من حقائب المسافرين

إسبانيا.. اعتقال عمال في مطار بعد اختفاء أمتعة ثمينة…

2023-12-15 / 22:55
Photo of سلطات غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي

سلطات غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي

2023-12-15 / 21:57

‫7 تعليقات

  6. الأبطال و نجوم العالم هو الشعب الصاميد الشعب الأعزال غزة العيزة و الكرامة و الشرف لي الشعب الفلسطيني الحبيب و العزيز و الغالية علينة لي هوم روجولة و شهامة و قيمة و قيام و أخلاق و سلوك و مبدأ ووعي و عليم و ثقافة فأنثوم قدوة لنا جميعاً ..

    رد

  7. عندما ارى صورة ابا عبيدة اشعر بالفخر والعزة واشعر بكوني مسلما عزيزا بالمقابل عندما ارى حكام العرب أصاب بالدوار والذل والمهانة لماذا الكل يعرف ذلك أيها الحمام يجب ان تعلموا ان احبه خلق الله هم اليهود فمجرد كلمة صادقة منكم تعيدون عزة الامة اللهم نصرك المبين للغزاويين الابطال فانتصار المقاومة فيه انتصار لكم أيها الحكام وهزيمتهم وهذا لن يكون لان الله معهم فيه هزيمة لكم وأنتم من صنعتموها ليس حماس ولكن الهزيمة اللهم احشرني في زمرة ابي عبيدة لان منه تعلمنا الصدق والإيمان والعزة والشموخ باعتراف الغرب نفسه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق