أبو عبيدة: “الجيش الإسرائيلي يقامر بحياة جنوده الأسرى”

هبة بريس - وكالات

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” يوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي لازال يقامر بحياة جنوده الأسرى غير آبه بمشاعر عائلاتهم وقد تعمد إعدام 3 منهم وآثر قتلهم على تحريرهم.

وأضاف أبو عبيدة: “وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيدا”.

واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب “خطأ فادح” مؤكدا “مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية”.

وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع “مأساوي نتحمل مسؤوليته”، ووقع الحادث عندما “حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت”.

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