نهضة بركان يباشر استعداداته لمواجهة ديابل نوار قبل السفر إلى الكونغو غدا الأحد

نهضة بركان يباشر استعداداته لمواجهة ديابل نوار قبل السفر إلى الكونغو غدا الأحد

2023-12-16 / 15:10
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يواصل فريق نهضة بركان، استعداداته تأهبا لمواجهة ديابل نوار الكونغولي، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لـكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق البرتقالي مساء أمس الجمعة، أول حصة تدريبية استعدادا للمباراة المذكورة، وذلك بعد استفادة اللاعبين من يوم راحة، عقب التعادل أمام المغرب التطواني (0-0).

ومن المنتظر أن تشد بعثة النادي البركاني الرحال، بداية من الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأحد صوب الكونغو، تأهبا لخوض المباراة، المقررة يوم الأربعاء المقبل (14:00 غرينيتش+1).

وكانت كتيبة أمين الكرمة، قد انتصرت على الفريق الكونغولي في الجولة الثالثة من دور مجموعات المسابقة القارية، بهدفين دون مقابل من توقيع يوسف الزغودي ومحمد المورابيط.

ويحتل نهضة بركان صدارة المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل ديابل نوار جدول الترتيب بدون نقاط.

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