زياش والخنوس

جلطة سراي يستعمل ورقة زياش للتعاقد مع بلال الخنوس

2023-12-16 / 17:16
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أبدت إدارة فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم رغبة قوية في التعاقد مع الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب فريق جينك البلجيكي، خلال “المركاتو” الشتوي المقبل.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن إدارة غلطة سراي بدأت إعداد ملف الانتقالات الشتوية، مبرزة أن الخنوس ضمن أجندة اللاعبين الذين ينوي “الأصفر والأحمر” التعاقد معهم.

وشددت المصادر نفسها على أن إدارة الفريق التركي طلبت من زياش إقناع الخنوس بالتوقيع في كشوفات غلطة سراي .

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