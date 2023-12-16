مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما

2023-12-16 / 15:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد لمدة 40 يوما ، على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن المجلس بحسب بيان أذاعه التلفزيون الكويتي الرسمي إغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة ايام .

وكان الديوان الأميري الكويتي قد نعى ،أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، لمدة 16 عاما.

وفي مارس 1978، تولى حقيبة وزارة الداخلية فوزيرا للدفاع سنة 1988.

وتولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006. كما تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 شتنبر 2020. وتعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على “رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها”.

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