مجموعة “أكسال” تطلق طلب عروض لتسريع أشغال “موروكول مول” مراكش
هبة بريس - اقتصاد
أطلقت مجموعة “أكسال” طلب عروض، لتسريع إخراج مشروع “موروكول مول” مراكش الى الوجود.
وبعد تكليف شركة “SGTM” بالأشغال الكبرى، أطلقت المجموعة طلب عروض، مرتبطة بأشغال إنشاء الصخور الاصطناعية، والمساحات الخضراء، أعمال النجارة، والكسوة الداخلية والخارجية، والطلاء، والأسقف الزائفة والتجهيزات وغيرها
هذا ويشار الى أن مجموعة “أكسال” أعلنت سابقا عن تاريخ افتتاح “موروكو مول” بمراكش، والذي تم تحديده في منتصف سنة 2024.
ويمتد مشروع “موركو مول مراكش”، الذي تم إطلاق الاشغال فيه منذ مدة بالمنطقة السياحية اكدال في امتداد شارع محمد السادس في اتجاه طريق اوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه أكثر من مليار درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
شكرا سلوى أخنوش على هذا المشروع في مدينة النخيل الذي سيوفر مناصب شغل وميزة إضافية لعاصمة السياحة
Saraha kaynsayno ghi foqach yeftah
Wlkn rah tayzido chwiya f taman
Saraha lmeskin mayqedch yechri mn tema
هداك مشروع زوين صراحة
Makrehnach yediroh ta f oujda
اتمنى ان يعطوا الشباب المراكشي العاطل فرص الشغل بدون تحيز وسميرة.
فلوس،الكزوال 47 مليار، سرقها قارون القرن ٢١، سيموت ويترك كل شيء،ويحاسب على كل شيء،ماهذا الغباؤ،ياءخناتوش، والله انت غبي 600\00.