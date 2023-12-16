مجموعة “أكسال” تطلق طلب عروض لتسريع أشغال “موروكول مول” مراكش

2023-12-16 / 13:36
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هبة بريس - اقتصاد

أطلقت مجموعة “أكسال” طلب عروض، لتسريع إخراج مشروع “موروكول مول” مراكش الى الوجود.

وبعد تكليف شركة “SGTM” بالأشغال الكبرى، أطلقت المجموعة طلب عروض، مرتبطة بأشغال إنشاء الصخور الاصطناعية، والمساحات الخضراء، أعمال النجارة، والكسوة الداخلية والخارجية، والطلاء، والأسقف الزائفة والتجهيزات وغيرها

هذا ويشار الى أن مجموعة “أكسال” أعلنت سابقا عن تاريخ افتتاح “موروكو مول” بمراكش، والذي تم تحديده في منتصف سنة 2024.

ويمتد مشروع “موركو مول مراكش”، الذي تم إطلاق الاشغال فيه منذ مدة بالمنطقة السياحية اكدال في امتداد شارع محمد السادس في اتجاه طريق اوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه أكثر من مليار درهم.

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