الكاف تحدد أخر موعد لتقديم القوائم المشاركة في كأس أفريقيا

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في بلاغ لها، عن آخر أجل لإرسال قوائم اللاعبين النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وحددته في ثالث يناير المقبل، أي قبل 10 أيام من انطلاق المنافسة.

وحسب البلاغ نفسه، فإن “الكاف” رخصت للمنتخبات المشاركة بتوجيه الدعوة إلى 27 لاعبا في قوائمها النهائية خلال “كان” الكوت ديفوار عوض 23 لاعبا كما كان محددا سلفا.

ومع ذلك، سيتم اختيار 23 لاعبًا فقط لكل مباراة في البطولة، مع التأكيد على أن إدراج اللاعبين الأربعة الإضافيين في القائمة النهائية مجرد خيار وليس إلزاميا.

وفي حال حدوث إصابة قبل 24 ساعة من المباراة الأولى للفريق يجوز استبدال اللاعب المصاب في القائمة النهائية بعد تقديم شهادة طبية للجنة “الكاف” والتأكد من صحتها.

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