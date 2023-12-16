مشروع كلية ظل حبرا على ورق.. مجلس برشيد اقتنى العقار و الوزارة جمدت الاتفاقية

2023-12-16 / 13:39
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

“سيتم إنجاز كلية متعددة التخصصات بمدينة برشيد”، هاته الجملة التي نطق بها الوزير السابق سعيد أمزازي و وقعت بشأنها اتفاقية رسمية، فسارع مجلس المدينة السابق لاقتناء الوعاء العقاري، و لحدود الساعة و بعد حوالي ثلاث سنوات ظل المشروع مجرد حبر على ورق.

الأمر كما وضح مصدر من داخل مجلس برشيد سببه قرار عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي الحالي الذي أمر بتجميد جميع مشاريع إحداث الكليات والمراكز الجامعية التي تقرر إحداثها في عهد الحكومة السابقة بشراكة مع الجماعات الترابية و من ضمنها جماعة برشيد.

و حسب ذات المصدر، فوزارة الميراوي و معها مسؤولو جامعة الحسن الأول بسطات تملصوا من مسؤولياتهم تجاه المشروع، الذي تم تدوين تفاصيله في اتفاقية رسمية قبل سنوات.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة برشيد قد قام آنذاك باقتناء الوعاء العقاري على مساحة تناهز 11 هكتارا والذي كلفه موارد مالية ضخمة، ليظل الآن خاليا ينتظر أن يتحول “ماكيط” مشروع الكلية لمشروع حقيقي على أرض الواقع.

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‫6 تعليقات

  6. لو كان عقار لسكن. لتسابقوا عليه. لكن بناء مدرسة. او جامعة او مستشفى. ام مستوصف. انا عاكسنا.

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