المشاريع المتعثرة تدفع الرميلي لتذويب الخلافات بين الأغلبية والمعارضة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء عقد اجتماعات موسعة مع مختلف مكونات مجلس المدينة، أغلبية و معارضة، لتذويب الخلافات بين مختلف الأطراف.

و في هذا الصدد، التقت الرميلي بمستشارين من الأغلبية في اجتماع مطول تم من خلاله مناقشة وضعية المشاريع المتعثرة خاصة في ظل الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها الوالي امهيدية.

المشاريع المتعثرة كانت أيضا محور مباحثات و اجتماعات بين العمدة و مستشاري فرق المعارضة، قضد تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة و تفادي عرقلتها من طرف بعض أعضاء المجلس.

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