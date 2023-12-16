أسامة العزوزي جاهز لمواجهة روما بعد تعافيه من الاصابة

أكد تياغو موتا مدرب نادي بولونيا أن أسامة العزوزي سيعود رسميا للمشاركة في المباريات، وأنه سيكون حاضرا في مباراة يوم غد الأحد عندما يستقبل بولونايا ضيفه الثقيل نادي روما برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الإيطالية “السيري أ”.

وقال موتا في رده حول سؤال عن اللاعبين المصابين والذين من بينهم أسامة العزوزي “أنهم بخير، سيكون من الممكن استدعاؤهم”

وغاب العزوزي عن مباريات بولونيا الخمس الأخيرة ، ولم يشارك أمام كل من لازيو، فيرونتينا، طورينو، ليتشي، بسبب إصابة على مستوى أوتار الركبة أصيب بها خلال الجولة 10 أمام ساسولو، حيث لعب يومها ربع ساعة فقط قبل أن يغادر الملعب على وقع الإصابة.

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