“شي هضرة واحلة ليا تشجعت نعادوها”.. زينب أسامة تشوق جمهورها لجديدها الفني
نجلاء مزيان: هبة بريس
شوقت الفنانة المغربية زينب أسامة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي لجديدها الفني، المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.
و نشرت خريجة ستار اكاديمي زينب أسامة صورة لها من داخل “الاستوديو”، مرفوقة بتعليق جاء فيه “شي حاجة واعرة وفشكل جايا فالطريق”.
وأضافت في تدوينة أخرى عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام:”واحد القصة من شحال هادا و أنا باغا نعاودها لیکم، و شحال هادا و شي هضره واحله لیا باغا نگولها.. هضره كتقيسني و كتقيس بزاف، أخيرا تشجعت و قدرت بش نعاودها..وقريب غا تسمعوها”.
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6 تعليقات
Ana had siyda ga3 makn3refhach aslan
زينب فنانة كبيرة و رائعة
صراحة تستحق التقدير والاحترام
Tebarklah 3liha
Netmenaw yekon dakchy zewin
“شي هضرة واحلة ليا تشجعت نعادوها من فاس”.. هي : قالت الأنتى وردة فماذا يكون الرجل ؟ هو : نحلة ينتقل من وردة إلى أخرى ؟ هي : وصافي الزبل ؟ هو : أنا زبل و أنتِ الوعاء الدي يحتوي زبل ؟ هي : الله يخليها سلعة هو : أنت الله يعمرها سلعة هههه