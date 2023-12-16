“شي هضرة واحلة ليا تشجعت نعادوها”.. زينب أسامة تشوق جمهورها لجديدها الفني

2023-12-16 / 14:20
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شوقت الفنانة المغربية زينب أسامة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي لجديدها الفني، المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

و نشرت خريجة ستار اكاديمي زينب أسامة صورة لها من داخل “الاستوديو”، مرفوقة بتعليق جاء فيه “شي حاجة واعرة وفشكل جايا فالطريق”.

وأضافت في تدوينة أخرى عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام:”واحد القصة من شحال هادا و أنا باغا نعاودها لیکم، و شحال هادا و شي هضره واحله لیا باغا نگولها.. هضره كتقيسني و كتقيس بزاف، أخيرا تشجعت و قدرت بش نعاودها..وقريب غا تسمعوها”.

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‫6 تعليقات

  6. “شي هضرة واحلة ليا تشجعت نعادوها من فاس”.. هي : قالت الأنتى وردة فماذا يكون الرجل ؟ هو : نحلة ينتقل من وردة إلى أخرى ؟ هي : وصافي الزبل ؟ هو : أنا زبل و أنتِ الوعاء الدي يحتوي زبل ؟ هي : الله يخليها سلعة هو : أنت الله يعمرها سلعة هههه

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