“شي هضرة واحلة ليا تشجعت نعادوها”.. زينب أسامة تشوق جمهورها لجديدها الفني

2023-12-16 / 14:20
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شوقت الفنانة المغربية زينب أسامة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي لجديدها الفني، المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

و نشرت خريجة ستار اكاديمي زينب أسامة صورة لها من داخل “الاستوديو”، مرفوقة بتعليق جاء فيه “شي حاجة واعرة وفشكل جايا فالطريق”.

وأضافت في تدوينة أخرى عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام:”واحد القصة من شحال هادا و أنا باغا نعاودها لیکم، و شحال هادا و شي هضره واحله لیا باغا نگولها.. هضره كتقيسني و كتقيس بزاف، أخيرا تشجعت و قدرت بش نعاودها..وقريب غا تسمعوها”.

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