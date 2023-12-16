الطالبي العلمي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس مدغشقر

هبة بريس

مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم السبت بأنتاناناريفو، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية مدغشقر، أندري راجويلينا، الذي تمت إعادة انتخابه.

وجرت مراسيم حفل التنصيب في ملعب باريا بالعاصمة الملغاشية، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات.

وكان جلالة الملك قد بعث إلى السيد راجويلينا ببرقية تهنئة أكد فيها جلالته على حرصه الوطيد “على مواصلة عملنا المشترك من أجل توسيع مجالات تعاوننا الثنائي، بما يخدم شعبينا وقارتنا الإفريقية”.

وتمت إعادة انتخاب أندري راجويلينا رئيسا لمدغشقر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 نونبر الماضي، حيث حصل على نسبة 59 في المائة من أصوات الناخبين.

وكان راجويلينا، (49 عاما)، قد وصل إلى السلطة لأول مرة عام 2009، ثم انتخب رئيسا للجمهورية عام 2018.

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