“طوطو” يتفوق على سعد المجرد و عمر دياب في قائمة بيلبورد عربية

نجلاء مزيان: هبة بريس

احتل الرابور المغربي الغراندي طوطو الرتبة الثانية في قائمة أفضل فنان عربي حول العالم لهذا الأسبوع حسب منصة بيلبورد العربية، فيما تصدرت القائمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

واستطاع الرابور المغربي التفوق على نجوم مغاربة أبرزهم سعد لمجرد الذي احتل الرتبة 15، و الفنانة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك” التي ظفرت بالمركز 27،وكذا المغني زهير بهاوي الذي احتل المركز 49، و المغنية منال التي احتلت المركز 51.

كما تفوق الرابور المغربي أيضا على نجوم عرب مثل المصري مروان بابلو، والفنان عمرو دياب، والفنان أحمد سعد.

وجدير بالذكر أن قائمة بيلبورد عربية تضم الفنانين والأغاني العربية الأكثر استماعًا كل أسبوع في جميع أنحاء العالم، بناءً على نشاط منصات الاستماع في أكثر من 200 منطقة- بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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