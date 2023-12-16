“طوطو” يتفوق على سعد المجرد و عمر دياب في قائمة بيلبورد عربية
نجلاء مزيان: هبة بريس
احتل الرابور المغربي الغراندي طوطو الرتبة الثانية في قائمة أفضل فنان عربي حول العالم لهذا الأسبوع حسب منصة بيلبورد العربية، فيما تصدرت القائمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
واستطاع الرابور المغربي التفوق على نجوم مغاربة أبرزهم سعد لمجرد الذي احتل الرتبة 15، و الفنانة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك” التي ظفرت بالمركز 27،وكذا المغني زهير بهاوي الذي احتل المركز 49، و المغنية منال التي احتلت المركز 51.
كما تفوق الرابور المغربي أيضا على نجوم عرب مثل المصري مروان بابلو، والفنان عمرو دياب، والفنان أحمد سعد.
وجدير بالذكر أن قائمة بيلبورد عربية تضم الفنانين والأغاني العربية الأكثر استماعًا كل أسبوع في جميع أنحاء العالم، بناءً على نشاط منصات الاستماع في أكثر من 200 منطقة- بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
تبارك الله
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” الثقافة والفن تكريم مغني الراب الراحل توباك شاكور بنجمة في ممشى المشاهير ” حصل مغني الراب والممثل الراحل توباك شاكور على نجمة بممشى المشاهير في هوليوود، حيث تحدثت شقيقته وزملاؤه من مُغني الراب عن إرثه الموسيقي حول العالم. وقالت شقيقته سيكيوا شاكور وسط حشد يضم نحو 100 شخص “كان توباك يدرك دوما أن له هدفا عظيما”. وأضافت “ولأنني أخته الصغيرة، كان لي شرف مشاهدة هذه العظمة وهي تنكشف”. عاش شاكور طفولته وسط براثن الفقر في هارلم ثم بزغ نجمه ليصبح واحدا من أفضل الفنانين الموسيقيين وأكثرهم مبيعات، إذ باع أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماته في أنحاء العالم. وقالت أخته “منذ وطأت قدماه لأول مرة خشبة المسرح، وذلك في مسرح أبولو، وهو في الثالثة عشرة من عمره، وقبل أن يعرف أحد اسمه، كان يعلم أن لديه حلم الحصول على نجمة هنا في ممشى المشاهير”. وقُتل شاكور في عام 1996 عن عمر 25 عاما في إطلاق نار من سيارة في لاس فيجاس في قضية لم تُحل حتى الآن. ومن أشهر أعماله أغنية (دير ماما) “عزيزتي ماما” المهداة لوالدته أفيني شاكور. قال مالكوم جرينيدج، زميله في فرقة آوتلوز والمعروف بالاسم الفني إي.دي.آي مين، إن أثره “محفور في الصخر”. وأوضح ألين هيوز، مخرج الوثائقي “عزيزتي ماما” عن شاكور، “ترى جداريات له في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا”. وأضاف هيوز “ثم أدركت الأمر يوما ما. لقد أصبح توباك أمارو شاكور رمزا عالميا للتمرد. رمز واضح ومهم مثل مالكوم إكس وتشي جيفارا ومصدر إلهام للنشطاء اليوم”.