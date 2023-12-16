بوريطة يتباحث هاتفيا مع نظيره البريطاني تطورات الوضع في غزة

2023-12-16 / 11:11
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني، اللورد دافيد كاميرون، عبر خلالها الطرفان عن إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الميادين.

كما نوه الوزيران خلال هذه المحادثات بالتطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، واستعرضا مختلف القضايا الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، أكد الجانبان على أهمية تعبئة جميع الجهود الدبلوماسية بخصوص هذا الموضوع.

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