الشروع في تسويق منتجات البحر رقميا بمباركة من وزارة الصديقي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اجتماع هام ذاك الذي عقده المكتب الوطني للصيد و الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء و شهد حضور محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

و خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتب على كل من مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2024.

و يهدف مخطط العمل برسم سنة 2024 إلى مواصلة تنفيذ الأوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق منتجات البحر، ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق.

كما يروم مخطط العمل المذكور المساهمة في تنظيم وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة لعملية التسويق وإعادة هيكلة تجارة السمك.

ويتوقع مواصلة تطوير وتدعيم شبكة تسويق منتجات البيع الأول، حيث سيتم الشروع في بناء سوق السمك الجديد بميناء سيدي إفني وكذا إعادة هيكلة وتوسيع سوق السمك بميناء الحسيمة، إضافة إلى توسعة الأسواق بمناطق أخرى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp