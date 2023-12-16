الأولى متفحمة والثانية داخل الشقة.. العثور على جث.تي صديقتين يستنفر أمن الجديدة

2023-12-16 / 11:00
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هبة بريس - الجديدة

عثرت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، يوم أمس الجمعة، على جثتي فتاتين صديقتين باقليم الجديدة.

وحسب مصدر محلي، فقد تم العثور على الجثة الأولى متفحمة بجانب الطريق السيار، فيما عثر على الجثة الثانية داخل شقة بحي السلام بالجديدة.

وأفادت الأبحاث الأولية، أن الجثتين تعودان لفتاتين صديقتين، تم الكشف عن هويتهما، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عتفاصيل وملابسات الواقعة.

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