الركراكي: “المنتخب المغربي قادر على الفوز بكأس أفريقيا بشرط !”

يؤمن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بقدرة الأسود على مواصلة تألقهم القاري والعالمي، وبالتالي تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المغربية في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المرتقبة في الفترة الممتدة ما بين الـ13 يناير و11 فبراير 2023 في الكوت ديفوار.

في ظل وجود العديد من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس إفريقيا، وفي ظل المنافسة القوية في هذه التظاهرة الرياضية القارية، لا يستبعد وليد الركراكي إمكانية تتويج الأسود بكأس أمم إفريقيا، لكن ذلك لن يتحقق، إلا إذا بذل الأسود أقصى ما في جهدهم.

وقال الركراكي، في تصريح أورده الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”: “ما فعلناه في كأس العالم كان تاريخيا، لقد كان إنجازا لا يصدق في كأس العالم، لقد وضعنا إفريقيا على خريطة العالم، لكن الآن لدينا عقلية مختلفة، لأن كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية، لكننا سنمضي بالروح نفسها، وإن شاء الله، إذا بذلنا قصارى جهدنا، فسنفوز بهذه الكأس”.

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