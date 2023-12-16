بعثة الوداد تصل لتانزانيا تأهبا لمواجهة سيمبا

بعثة الوداد تصل لتانزانيا تأهبا لمواجهة سيمبا

2023-12-16 / 10:27
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وصلت بعثة الوداد الرياضي، صباح يومه السبت، إلى مدينة دار السلام التنزانية، استعدادا لمواجهة سيمبا، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت رحلة الفريق الأحمر صوب الديار التنزانية، عصر يوم أمس الجمعة، بتواجد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي رافق البعثة.

وكان الوداد قد أعلن يوم أمس، انفصاله عن المدرب عادل رمزي بالتراضي، قبل التوجه إلى تنزانيا، علما أن البنزرتي سيقود العارضة الفنية للفريق بدله.

ويحل الوداد ضيفا على مُضيفه سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء القادم، في دار السلام، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال .

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