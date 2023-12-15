عادل رمزي يودع جمهور الوداد برسالة مؤثرة

نشر عادل رمزي رسالة توديعية لجماهير الوداد الرياضي بعد فسخ تعاقده مع الفريق الأحمر وتعيين التونسي فوزي البنزرتي خلفا له.

وقال عادل رمزي “بقلب كبير.. أودّع هذه التجربة المهمة جدا لي.. أود أن أشكر الله عز وجل على هذه الفرصة العظيمة، وأشكر عائلتي على الدعم، وشكر خاص لجماهير الوداد الحبيبة”.

وأضاف “أنا فخور جداً بما حققت، وأتمنى مستقبلا أفضل لي وللوداد إن شاء الله.. الحمد لله على كل شيء. أحبكم جميعا”.

وفي السياق ذاته أعلن الفريق “الأحمر” في صفحته الرسمية بـ”فايسبوك” عن فسخ العقد الذي يربطه بالإطار الوطني بالتراضي. وكتب “يعلن نادي الوداد الرياضي، برئاسة السيد سعيد الناصري، أنه تم فك الارتباط مع الإطار الوطني السيد عادل رمزي بالتراضي.. ويتقدم المكتب المديري للنادي وكل مكوناته وعلى رأسها جماهيره، بجزيل الشكر للسيد رمزي على كل ما قدمه، وحرصه على قيادة فرع كرة القدم بإخلاص ومجهود”.

وتعاقد الوداد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي رافق بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة نادي سيمبا في مباراة عن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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