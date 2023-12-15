الأهلي المصري يفوز على الاتحاد السعودي ويبلغ نصف نهائي المونديال

الأهلي المصري يفوز على الاتحاد السعودي ويبلغ نصف نهائي المونديال

2023-12-15 / 21:26
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تأهل الأهلي المصري، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على اتحاد جدة (3-1) مساء الجمعة بملعب “الجوهرة المشعة” في الدور الثاني من البطولة المقامة في السعودية.

ورد الأهلي، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على “النمور” في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.

سجل ثلاثية الأهلي، التونسي علي معلول من ضربة جزاء، وحسين الشحات، وإمام عاشور في الدقائق (21، 59، 62) على الترتيب، بينما حفظ كريم بنزيما، ماء وجه اتحاد جدة بهدف في الدقيقة (45+2).

وأنهى الأهلي، المباراة ب10 لاعبين بعد طرد البديل الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة الأخيرة.

وضرب الأهلي، موعدا مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي، بينما ودع الاتحاد البطولة بعد إلغاء مباراة المركز الخامس.

الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي، سيلعب في النهائي ضد المتأهل من موقعة مانشستر سيتي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

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