للمرة الثانية ..طلاق شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

القسم الفني: هبة بريس

ترددت أنباء داخل الوسط الفني وعبر بعض صفحات الخاصة بأخبار المشاهير عن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ليؤكد أخبار خلافاتهما التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وعودة شيرين بمفردها للقاهرة، بعد أن امتنع الطرفان عن تأكيدها أو نفيها.

وأكدت شرين عبد الوهاب لـ القاهرة 24، أن طلاقها من حبيب تم بهدوء، مشددة على أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير، ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال، ولم تعانِ مما حدث مثل المرة السابقة، مُشيرة إلى أنها تحضر حاليًا لمجموعة من الأغاني ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

وعلق الفنان حسام حبيب على نبأ طلاقه من الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل غريب، حيث قال: معرفش حاجة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها منه رسميًا.

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