العصبة الاحترافية تكشف موعد مواجهة نهضة بركان والرجاء

العصبة الاحترافية تكشف موعد مواجهة نهضة بركان والرجاء

2023-12-15 / 23:19
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حددت العصبة الوطنية لكرة القدم، موعد إجراء مباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي، المؤجلة عن الجولة الـ12 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وحسب بلاغ للجهاز المذكور، فإن نهضة بركان سيستقبل ضيفه الرجاء، يوم الأحد 24 دجنبر الجاري، انطلاقا من الساعة السادسة مساء (غرينيتش+1)، بالملعب البلدي لبركان.

وكانت العصبة قد أجلت المباراة المذكورة بين الفريقين، بسبب سفر نهضة بركان إلى الكونغو لخوض مواجهة ديابل نوار في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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