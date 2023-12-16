وجدة .. تأسيس الفرع الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الشرق

2023-12-16 / 10:06
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هبة بريس : وجدة

احتضن مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية يوم الجمعة 15 دجنبر الجاري بوجدة، اشغال الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الشرق بحضور عبد الجليل الأسدي الأمين العام للهيئة، وكذا فعاليات المجتمع المدني وحقوقية.

الجمع العام تم افتتاحه بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع للنشيد الوطني، بعده كلمة ترحيبية للأمانة العامة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، بعد ذلك تمت تلاوة الاهداف المسطرة بالقانون الأساسي للهيئة، وتمت تزكية احمد زعزع رئيسةالفرع الجهوي للهيئة.

وفي حديثه استهل الامين العام كلمته، التي بارك من خلالها تأسيس المكتب الجهوي ، وأكد أن للهيئة رسالة واضحة من الجهة وهي خدمة المواطن بالأساس، وخدمة كل المغاربة دون انتمائها لأي جهة أو حزب.
كما عرج الامين العام كون الهيئة جاءت لتساند المؤسسات وتكون صلة وصل بينها وبين المواطنين،

ومن هذا المنطلق يضيف بأنه تم الاعتماد على شباب قادر على تحمل المسؤولية، وتزكيتهم للدفاع عن مصالح المواطنين.
ليختتم الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

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