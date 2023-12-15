العصبة الاحترافية تحدد موعد إجراء مباراتي الوداد أمام برشيد والحسنية

أعلنت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، يومه الجمعة، عن موعد إجراء مباراة الوداد الرياضي أمام ضيفه يوسفية برشيد، برسم مؤجل الجولة الـ9 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وقررت العصبة إجراء مباراة الوداد أمام ضيفه يوسفية برشيد، يوم السبت 23 من شهر دجنبر الجاري، انطلاقا من الساعة السادسة مساء (غرينيتش +1)، دون تحديد ملعب اللقاء.

كما حددت موعد مباراة حسنية أكادير أمام الوداد الرياضي، برسم مؤجل الـجولة الـ11 من البطولة الاحترافية “إنوي”، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، على أرضية الملعب الكبير لأكادير، انطلاقا من الساعة السادسة مساء (غرينيتش+1).

وكانت العصبة قد أجلت مباراتي الفريق الأحمر، بسبب التزامه بمواجهة بلعب مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

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