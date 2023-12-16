جمعية “الملكي الرياضية” تخرج نزلاء سجن جرسيف من زنزاناتهم لممارسة الرياضة

2023-12-16 / 09:49
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هبةبريس

احتفالا باليوم الوطني للسجين الذي يصادف التاسع من دجنبر من كل سنة، نظمت جمعية الملكي الرياضية بجرسيف بشراكة مع إدارة السجن المحلي لجرسيف ، يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، يوما رياضيا حافلا لفائدة نزلاء هذه المؤسسة السجنية ، تحت شعار : ” زلزال الحوز بأعين السجناء… تضامن وإدماج”.

ويندرج تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، التي جرت في أجواء احتفالية و حماسية ، وكان لها بالغ الأثر في نفوس السجناء ، سواء المستفيدين منها أو الذين تتبعوا فعالياتها ، في إطار السعي إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمؤسسات السجنية باعتبارها حقا للجميع ، واتخاذ الرياضة أيضا وسيلة ترفيهية و تواصلية في ما بينهم .

و في كلمة له بهذه المناسبة، اكد المشرف الاجتماعي بالمؤسسة السجنية جرسيف ، أن تنظيم هذه التظاهرة الرياضية يندرج في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للسجين و تنفيذا لاستراتيجية المندوبية العامة الهادفة إلى تمكين نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية من ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية ، من أجل وقايتهم الصحية والتهييئ لإعادة إدماجهم خارج أسوار السجن بعد انقضاء فترة عقوبتهم والإفراج عنهم. مضيفًا ان الرياضة تشكل إلى جانب الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مدخلا مهما في عملية إعادة الإدماج التي تقوم بها المندوبية.

ومن جهته، اكد رئيس جمعية الملكي الرياضية، في كلمة له ان تنظيم هذا النشاط الرياضي بالسجن المحلي ، يمثل بادرة تضامنية اتجاه النزلاء، موضحا أن المباراة جرت وسط أجواء من الاحتفال والروح الرياضية.

ولم يخف عدد من النزلاء على اختلاف اعمارهم فرحتهم العارمة بهذه المبادرة الطيبة التي أقدمت عليها ادارة السجن المحلي و جمعية الملكي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسجين.

وتم في الختام توزيع الميداليات و بدل رياضية على النزلاء المشاركين في النشاط الرياضي الذي تضمنه هذا اليوم الرياضي المتميز، و الذي عرف حضور السيد مدير السجن المحلي وبعض أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

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