” OCP” يختتم بنجاح عملية إصدار سندات اقتراض بقيمة 5 مليار درهم

هبة بريس _ اقتصاد

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ش.م، عن اختتام عملية إصدار سندات اقتراض تابعية دائمة (سندات إجبارية) بنجاح، من خلال طلب للجمهور للاكتتاب، مع خيارات الدفع المسبق والتسديد المؤجل للفائدة بقيمة 5 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن عدد الأسهم المطلوبة بلغ 70.680 من السندات التابعية الدائمة، وأن المبلغ الإجمالي للاكتتابات تجاوز 7.068 مليون درهم، مع تسجيل معدل اكتتاب بلغ 141 في المائة.

ومن جهته، حدد سعر الفائدة الاسمي للشطر “A” (القابل للمراجعة سنويا) عند 3,7 في المائة، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 60 نقطة أساس، بينما حدد للشطر “B” (القابل للمراجعة كل 10 سنوات) عند 4,77 في المائة، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 70 نقطة أساس.

وفي ما يخص سعر الفائدة الاسمي للشطر “C” (القابل للمراجعة كل 15 سنة بالنسبة للفترة الأولى السابقة للتاريخ الأول لخيار الدفع ثم القابل للمراجعة كل 10 سنوات بعد ذلك) فقد حدد عند 5,49 في المائة بالنسبة للسنوات 15 الأولى، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 95 نقطة أساس، أما سعر الفائدة الاسمي للشطر “D” (القابل للمراجعة كل 20 سنة) فقد حدد عند 5,94 في المائة بالنسبة للسنوات 20 الأولى، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 105 نقطة أساس

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