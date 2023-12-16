طقس السبت.. سماء صافية في أغلب أرجاء المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، بكل من الجبال، والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي خلال الصباح و الليل.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية أو قليلة السحب بمعظم أرجاء المملكة، فيما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و 04 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والأطلس، والريف والجنوب-الشرقي، وما بين و 03 و 07 درجات فوق هضاب الفوسفاط و والماس و شمال المنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، فيما ستكون ما بين 06 و10 درجات بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد.

وستكون درجات الحرارة العليا في انخفاض بالجنوب، والوسط و بالجنوب-الشرقي، فيما ستعرف ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق.

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