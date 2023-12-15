أمن تازة يوقف عشريني كسر 08 سيارات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الجهوي بتازة بفضل خدماتهم المتواصلة في محاربة مختلف أنواع الجريمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 15 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتكسير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير .

وكانت مصالح الأمن الجهوي بتازة قد توصلت بإشعار حول تورط شخص ، في إلحاق خسائر مادية ب8 سيارات مستوقفة بالشارع العام بوسط مدينة تازة، حيث تدخلت على الفور مجموعة من دوريات الشرطة بعين المكان، وتمكنت من تحييد الخطر الناتج عن المعني بالأمر وتوقيفه.

كما أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في قضايا الضرب والجرح وحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة ، حيث تم توقيفه حوالي الثالثة صباحا من أمام منزله في حالة متقدمة من السكر حاملا سلاحا أبيضا في ظروف من شأنها تهديد سلامة وأمن المواطنين

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وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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