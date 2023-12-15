سلطات غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي
هبة بريس _وكالات
أعلنت حكومة حماس، الجمعة، أن 18 ألفا و800 فلسطيني استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع الاحتلال في السابع من أكتوبر.
وبين الشهداء الذين تم إحصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، بحسب المصدر ذاته. وأصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.
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5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اللهم ارحمه عبادك الصالحين
هادي راه كارثة إنسانية
يا ربي السلامة هادشي بزاف