طلبة الطب والصيدلة يدخلون في إضراب مفتوح ويقاطعون التداريب

هبة بريس _ الرباط

قرر طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الدخول في “إضراب شامل ومفتوح” عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، مع مقاطعة جميع الامتحانات، ابتداء من يوم غد السبت (16 دجنبر).

واعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في بيان لها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في خضم “المسلسل النضالي الذي يعيشه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، دفاعا عن جودة التكوين مع استمرار مسلسلي الضبابية والاكتظاظ”

وسجلت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عن استنزافها لكل سبل الحوار والنقاش، “أمام تعنت وتماطل المسؤولين في اجتماعات طويلة ومتواصلة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها فارغة المضمون”

وحملت اللجنة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية “حالة الاحتقان والسخط في الساحة الطلابية، وفي الجموع العامة السابقة، التي أكد فيها الطلبة أنه لا يمكن التزام الصمت أمام هذه التجاوزات المتواصلة وعن السياسات القطاعية التي تهدد جودة التكوين”.

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