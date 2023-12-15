مطالب بانهاء معاناة التلاميذ وتعويض الزمن المدرسي المهدور

هبة بريس _ الرباط

دعت الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إلى إيجاد حلّ نهائي لمعاناة تلاميذ المدرسة العمومية وأسرهم التي عمرت لمدة تزيد عن الشهرين، مطالبة بالتعجيل بتعديل النظام الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل دفوعات ومطالب العاملين في الحقل التعليمي.

جاء ذلك، في بيان للرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، اطلع الموقع على نسخة منه، حيث طالبت الرابطة بـ”وضع برنامج لتعويض ما هدر من زمن التّمدرس، واضح المعالم في حالة عودة الأساتذة إلى المدارس العمومية”.

ودعت في هذا الصدد، إلى تنظيم مناظرة وطنية يكون موضوعها إصلاح المدرسة العمومية، وفي الاتجاه نفسه إحداث مجلس وطني لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يضم في تشكيلته جميع التنظيمات، ويصبح هو المخاطب الرسمي على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي.

وأوضحت الرابطة، وفق بيانها، أنهم “تلقوا دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لفرقاء تربويين جدد، بهدف المساهمة في حلحلة الوضع التعليمي المتأزم، من أجل مواصلة مسؤولية الدفاع عن التلاميذ والمدرسة العمومية”، مثمنة هذه الخطوة في انتظار العمل على إشراك كافة الفرقاء التربويين بما فيهم الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp