العثور على شاب بريطاني مفقود بعد 6 سنوات في بلد آخر

2023-12-15 / 21:14
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على مراهق بريطاني يبلغ من العمر 17 عاما، اختفى قبل ست سنوات.

وحسبما كتبت صحيفة “فرانس 24” الفرنسية: “اختفى أليكس باتي البالغ من العمر 17 عاما من مدينة أولدهام الإنجليزية في أكتوبر 2017 عندما ذهب في رحلة إلى إسبانيا مع والدته وجده، ووفقاً لجدة المراهق، سوزان كاروينا، فقد أخذه أقاربه إلى ما يسمى “المجتمع الروحي” في المغرب لمدة ست سنوات، لم يكن أحد يعرف مكان وجود باتي حتى تم اكتشافه بالصدفة في بلد آخر”.

تم العثور على الصبي بالقرب من بلدة ريفيل الفرنسية، شاهده أحد الطلاب وهو يقوم بتوصيل الأدوية إلى الصيدليات، وعندما التقى بباتي، علم أنه كان يتجول في المنطقة الجبلية لمدة أربعة أيام.

قال باتي إن والدته “اختطفته” عندما كان عمره 12 عامًا تقريبًا، كان يعيش في منزل فخم في إسبانيا، حيث كان بجانبه نحو عشرة أشخاص آخرين، وفي وقت لاحق، انتقل إلى فرنسا مع والدته وجده وبدأ يعيش في مجتمع بدوي، واعترف المراهق بأنه لم يكن غاضبًا من والدته بسبب الاختطاف، لكنه أراد العودة إلى جدته في بريطانيا، لذلك قرر “مغادرة المجتمع”.

باتي موجود الآن في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي للقاصرين في مدينة تولوز، وهو ينتظر وصول السلطات البريطانية حتى يتمكن من العودة إلى الديار. ويجري البحث عن والدة المراهق وجده.

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