المنتخب المغربي لكرة الطائرة لأقل من 17 سنة ينهزم أمام مصر

المنتخب المغربي لكرة الطائرة لأقل من 17 سنة ينهزم أمام مصر

2023-12-15 / 20:13
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هبة بريس _ رياضة

انهزم المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة أقل من 17 سنة أمام مصر بنتيجة : 3 – 0 (10-25 / 08-25 / 13-25) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة ، في إطار اليوم الرابع للدورة الأولى للبطولة الإفريقية لهذه الفئة التي تنظم من 10 إلى 20 دجنبر الجاري بمصراتة (ليبيا).

وتعد هذه الهزيمة الثالثة، على التوالي، للمنتخب بعد الانهزام في المباراة الأولى أمام ليبيا: 0-3 (18-25 / 14-25 / 22-25) وفي الثانية أمام تونس: 0-3 (23-25 / 19- 25/ 20-25).

وسيواجه المغرب في المباراة الرابعة المنتخب الكاميروني يوم غد السبت.

ويشارك المغرب في هذه البطولة إلى جانب تونس، مصر، الكاميرون وليبيا الدولة المضيفة.

وتتنافس المنتخبات الخمس خلال الجولة الأولى. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الترتيب إلى الدور نصف النهائي.

وتتأهل المنتخبات الثلاث الأولى في ترتيب هذه البطولة الإفريقية إلى بطولة العالم المقررة بين يوليوز وغشت المقبلين.

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