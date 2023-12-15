المغرب مرشح لإحتضان المعسكر الشتوي لبايرن ميونيخ

قال الألماني توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، إن الفريق “البافاري” استقر على إجراء معسكره التحضيري الشتوي، إما في المغرب أو البرتغال.

وأضاف ربان الفريق “البافاري” في ندوة صحافية اليوم، قبل مواجهة شتوتغارت في الدوري الألماني بعد غد الأحد: نحن نخطط للأمور في الوقت الحالي. سنحاول استغلال الأسبوع التالي لمباراة هوفنهايم. إن قرار المعسكر الشتوي بين البرتغال والمغرب. ويبدو أن الخطط قيد التنفيذ”.

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