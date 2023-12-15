استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف اسرائيلي
هبة بريس _ وكالات
أعلنت قناة الجزيرة استشهاد مصورها سامر أبو دقة، الذي كان قد أصيب برفقة مراسلها وائل الدحدوح في وقت سابق، اليوم الجمعة.
وكانت قناة الجزيرة قالت إن الصحافيين أُصيبا اليوم الجمعة جراء صاروخ أطلقته طائرة مسيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت الجزيرة أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي حيث ظل ينزف لمدة 5 ساعات.
واشتهر الدحدوح على وجه التحديد بين المشاهدين في الشرق الأوسط بعدما علم الشهر الماضي خلال بث حي مؤثر أن زوجته وابنه وحفيده استشهدوا جميعا في غارة جوية إسرائيليةتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
متى يتحرك العالم العربي و يطرد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية من كل العالم العربي؟ هي من تحرك خيوط اللعبة في المنطقة . الى متى هذا الذل و الهوان و قلة الايمان و قلة الشرف؟ الى متى؟
لو كان من قتل صحفي غربي..فرنسي او انجليزي او حتى أمريكي و حدث ذلك على أرض عربية لاقيمت الدنيا و نسجت روايات الاغتيال و وصف العمل على أنه همجي و ارهاب!!
لكن اليوم حتى في البلدان العربية اصبح القلم رهين امدادات !!
اليوم لا يمكن ان تكون حرا و انت لا تستطيع إفراغ جعبة احاسيسك التي امتلأت عن بكرة ابيها بالاحزان و أصوات الأمهات و هن ينعين فلذات اكبادهن..بصور أشلاء القتلى…يا لجراة من ما زال يعطي لبني صهيون الأعذار؟!!!
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Llah yrahmo meskin
أللهم ارحمه و ارزق اهله الصبر والسلوان