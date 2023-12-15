استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف اسرائيلي

هبة بريس _ وكالات

أعلنت قناة الجزيرة استشهاد مصورها سامر أبو دقة، الذي كان قد أصيب برفقة مراسلها وائل الدحدوح في وقت سابق، اليوم الجمعة.

وكانت قناة الجزيرة قالت إن الصحافيين أُصيبا اليوم الجمعة جراء صاروخ أطلقته طائرة مسيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الجزيرة أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي حيث ظل ينزف لمدة 5 ساعات.

واشتهر الدحدوح على وجه التحديد بين المشاهدين في الشرق الأوسط بعدما علم الشهر الماضي خلال بث حي مؤثر أن زوجته وابنه وحفيده استشهدوا جميعا في غارة جوية إسرائيلية

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