الوداد يستعين بمديحي لمساعدة فوزي البنزرتي

الوداد يستعين بمديحي لمساعدة فوزي البنزرتي

2023-12-15 / 17:42
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قررت إدارة نادي الوداد الرياضي، الاستعانة بمحمد مديحي لشغل مهمة مدرب مساعد للتونسي فوزي البنزرتي، في رحلة الفريق الأحمر إلى تنزانيا.

ورافق مديحي الذي يشغل مهمة مدرب فئة الأمل، بعثة الوداد إلى تنزانيا، رفقة المدرب الجديد فوزي البنزرتي، بعد إقالة الطاقم التقني السابق، الذي كان يقوده عادل رمزي.

للإشارة فمسؤولو الوداد تعاقدوا صباح يومه الجمعة، بشكل رسمي مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، خلفا لعادل رمزي.

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