توقيف مواطن من جنسية إفريقية بمطار محمد الخامس
هبة بريس _ الرباط
في إطار التعاون الأمني الدولي، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، من توقيف مواطن من جنسية إفريقية مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للأنتربول، صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه بتورطه في عمليات دولية للقرصنة المعلوماتية للمعطيات البنكية وتحويل الأموال المتحصلة منها
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Jay tal meghrib blad l7edya o bgha yedoz
3lach ja lma4rib man3erf
Mezyane mli chedoh bee3da
Mezyane meli chedoh bee3da
Kon 7reg bihom hsen lih