توقيف مواطن من جنسية إفريقية بمطار محمد الخامس

هبة بريس _ الرباط

في إطار التعاون الأمني الدولي، تمكنت عناصر الأمن الوطني ‏بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، من توقيف مواطن من جنسية إفريقية مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للأنتربول، صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه بتورطه في عمليات دولية للقرصنة المعلوماتية للمعطيات البنكية وتحويل الأموال المتحصلة منها

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