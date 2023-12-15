البوليساريو تجمع مرتزقة من إفريقيا وتدربها على تنفيذ مهمات عسكرية ( صور )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

نشرت جبهة البوليساريو الانفصالية صورا ومقاطع فيديو حملت عنوان ” نعد لكم” توثق لما أسمته تخرج دفعة عسكرية جديدة بمخيمات تندوف، لكن بعض المشاركين صنعوا الحدث بملامحهم الافريقية .

ماتسمى وزارة دفاع الجبهة الانفصالية ، قالت إنها نظمت يم 11 دجنبر حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة من مدرسة الولي ، حيث ظهر بالمقاطع المصورة عناصر من مرتزقة أفارقة سود تم استقدامهم من دول افريقيا جنوب الصحراء لتدعيم الجبهة الانفصالية .

وسبق أن حذرت تقارير أممية من خطورة عمليات التجنيد التي ترعاها الجزائر في مخيمات تندوف، والتي تساهم في زيادة نسب حمل السلاح في صفوف الأطفال والشباب الذين تعرضوا لاستغلال بشع من قبل الجبهة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية.

وتحاول جبهة البوليساريو ومعها الجزائر استغلال الوضع القائم بدول الساحل والصحراء والمتسم بالفوضى واللااستقرار بغية استقدام مرتزقة وعناصر لتدعيم صفوف الجبهة الانفصالية ، أمام اتساع دائرة الرفض لدى أسر المحتجزين بمخيمات تندوف لارسال تنجيد أبنائهم بعد تلاشي وهم أطروحة البوليساريو .

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